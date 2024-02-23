Принцессе Эстель исполнилось 12 лет: шведский дворец опубликовал видео

Дочь кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля – принцесса Эстель – празднует сегодня свое 12-летие.

По этому случаю ее мама Виктория поделилась в королевской аккаунте видео, на котором Эстель запечатлена со своим братом Оскаром, катающейся на лыжах. К семейству присоединился и их питомец по кличке Рио.

"Сегодня Ее королевскому Высочеству принцессе Эстель исполняется 12 лет. Поздравляем!" - гласила подпись в Instagram.

Эта поездка в горы, вероятно, состоялась перед визитом наследной принцессы Виктории и принца Дэниеля в США. Пара совершила трехдневный визит в Калифорнию с государственным министром Швеции Йоханом Форселем, чтобы развивать отношения страны с американским штатом.

А мы показывали вам четыре стильных аутфита, которые кронпринцесса Виктория продемонстрировала на публике, когда посещала Соединенные Штаты.

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