Принцессе Эстель сегодня 11: шведская королевская семья поделилась портретным снимком будущей королевы

Принцесса Эстель - дочь кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля. Сегодня девочка празднует свой 11-й день рождения.

Родители принцессы Эстель опубликовали ее новый портретный снимок на официальной странице шведской королевской семьи в Instagram. Одета юная леди в светлый трикотажный джемпер, мини-юбку и светлые колготы. Светлые длинные волосы Эстель распущены, а на шее красуется подвеска в форме сердца на тонкой цепочке.

"Сегодня день рождения H.K.H. Принцессе Эстель 11 лет. Поздравляем!" - гласит подпись под снимком, автором которого стала Линда Брострем.

Напомним, Виктория и Даниэль поженились в 2010 году. 23 февраля 2012 года кронпринцесса родила первенца – дочь Эстель (она станет королевой после своей матери). Также в 2016 году у кронпары родился сын Оскар.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

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