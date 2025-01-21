Принцессе Ингрид Александре исполнился 21 год: норвежский дворец поделился снимками именинницы

Дочь кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит – принцесса Ингрид Александра сегодня празднует день рождения.

В честь именинницы норвежский королевский двор поделился несколькими фотографиями в Instagram.

"С днем ​​рождения, принцесса Ингрид Александра!

Принцессе, которая в настоящее время служит в Вооруженных силах Норвегии, исполняется 21 год", - говорится в подписи к снимкам.

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Ингрид Александра – будущая королева Норвегии. Она взойдет на трон после своего отца – кронпринца Хокона, который в свою очередь станет королем после смерти или отречения своего отца короля Харальда V, которому сейчас 87 лет.

Принцесса Ингрид Александра / Фото: Getty Images

Ранее мы подробнее рассказывали о том, кто такая принцесса Ингрид Александра и, что о ней известно.

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