Принцессе Катарине-Амалии - 18: интересные факты из биографии старшей дочери королевы Максимы

Сегодня свое 18-летие отмечает старшая дочь королевы Нидерландов Максимы и короля Виллема-Александра.

Принцесса Катарина-Амалия - первая в линии наследования престола Нидерландов. Она родилась 7 декабря 2003 года в госпитале Bronovo в Гааге. Она носит несколько титулов: принцесса Нидерландов, принцесса Оранская-Нассау и в линии наследования престола она занимает первое место. После коронации ее отца Виллема-Александра 30 апреля 2013 года Катарина-Амалия получила титул принцессы Оранской.

Принцесса Катарина-Амалия с мамой королевой Максимой / Associated Press

Церемония крещения принцессы Катарины-Амалии состоялись 12 июня 2004 года в Гааге. Ее крестным стал принц Константин, младший сын королевы Беатрикс (бабушки принцессы) и дядя принцессы Катарины-Амалии, а крестной - наследная принцесса Швеции Виктория.

Принцесса Катарина-Амалия с бабушкой принцессой Беатрикс (бывшей королевой) / Associated Press

В четырехлетнем возрасте принцесса поступила на обучение в начальную школу Bloemcampschool в Вассенаре. А в августе 2015 года она начала обучение в христианской гимназии Sorghvliet в Гааге. Также она училась в Christelijk Gymnasium Sorghvliet в Гааге, где училась ее тетя принцесса Лаурентин. Амалия свободно говорит на нидерландском и английском языках, а также изучает испанский. Для будущей королевы Нидерландов эти знания очень пригодятся.

Принцесса Катарина-Амалия с мамой и младшей сестрой / Associated Press

День рождения принцессы традиционно отмечается концертом в Kloosterkerk в Гааге, на котором присутствуют послы и члены королевской семьи и Государственного совета Нидерландов. Но в этом году из-за пандемии концерт, скорее всего, не состоится, как и в прошлом году.

Принцесса Катарина-Амалия с сестрами и родителями / Associated Press

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У принцессы Катарины-Амалии есть две младшие сестры - принцесса Алексия, которая родилась в 2005 году, и принцесса Ариана, которая родилась 10 апреля 2007. Сейчас все три сестры уже достаточно взрослые.

В день ее седьмого рождения самолет Douglas C-47 Skytrain, когда-то принадлежавший ее прадеду, принцу Бернхарду был назван в честь Катарины-Амалии. Самой принцессе не разрешили присутствовать на церемонии присвоения имени из-за школьных обязанностей.

Принцесса Катарина-Амалия / Associated Press

В день своего 18-летия, принцесса Катарина-Амалия займет место в Консультативном отделе Государственного совета Нидерландов. А недавно принцесса выпустила свою официальную биографию в книге, приуроченной к ее 18-летию. В книге Амалия рассказывает, что не чувствует себя готовой стать королевой и попросит свою мать вмешаться, если ее отец, король Виллем-Александр, которому 54 года, внезапно скончается.

Принцесса Катарина-Амалия с семьей / Associated Press

Королева Максима и король Виллем-Александр до наступления пандемии коронавируса часто ездили на отдых всей семьей, они любят кататься на лыжах. А еще каждый год они устраивают семейные фотосессии в одной из своих королевских резиденций.

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