Принцессе Леонор - 18: как взрослела старшая дочь испанских монархов

Принцессе Астурийской однажды предстоит взойти на трон. Вспоминаем сегодня ее фотографии разных лет, от самого рождения и до совершеннолетия.
Леонор родилась 31 октября 2005 года и стала первым ребенком принца Астурийского Фелипе и Летиции, будущих короля и королевы Испании.
Леонор была крещена водой из реки Иордан 14 января 2006 года.
Юная принцесса училась в школе Санта-Мария-де-лос-Росалес возле Мадрида. В этой же школе в свое время учился и ее отец, король Филипп.
В 2021 году Леонор поступила в среднюю школу UWC Atlantic College в Уэльсе, окончив обучение в 2023 году.
У Леонор есть младшая сестра - инфанта София, "запасная" принцесса.
В августе 2023 года принцесса поступила на обучение в Армейскую военную академию в Сарагосе.
Сегодня Леонор празднует 18-летие, с чем мы ее и поздравляем! Во время недавней церемонии вручения премий "Принцесса Астурийская" Леонор в своей речи заявила, что понимает всю ответственность, которая лежит на ее плечах и хорошо знает свой долг.
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