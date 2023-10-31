Принцессе Леонор - 18: как взрослела старшая дочь испанских монархов

Принцессе Астурийской однажды предстоит взойти на трон. Вспоминаем сегодня ее фотографии разных лет, от самого рождения и до совершеннолетия.

Леонор родилась 31 октября 2005 года и стала первым ребенком принца Астурийского Фелипе и Летиции, будущих короля и королевы Испании.

Принцесса Леонор с мамой Летицией / Фото: Getty Images

Леонор была крещена водой из реки Иордан 14 января 2006 года.

Принцесса Леонор со своими родителями Фелипе и Летицией / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор со своими родителями, а также с бабушкой королевой Софией и дедушкой королем Хуан Карлосом I / Фото: Getty Images

Юная принцесса училась в школе Санта-Мария-де-лос-Росалес возле Мадрида. В этой же школе в свое время учился и ее отец, король Филипп.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

В 2021 году Леонор поступила в среднюю школу UWC Atlantic College в Уэльсе, окончив обучение в 2023 году.

Принцесса Леонор в Уэльсе / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

У Леонор есть младшая сестра - инфанта София, "запасная" принцесса.

Принцесса Леонор и инфанта София / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор и принцесса София / Фото: Getty Images

В августе 2023 года принцесса поступила на обучение в Армейскую военную академию в Сарагосе.

Принцесса Леонор и ее отец король Филипп VI / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Королева Летиция и принцесса Леонор во время празднования Национального дня в Мадриде / Фото: Getty Images

Сегодня Леонор празднует 18-летие, с чем мы ее и поздравляем! Во время недавней церемонии вручения премий "Принцесса Астурийская" Леонор в своей речи заявила, что понимает всю ответственность, которая лежит на ее плечах и хорошо знает свой долг.

Королева Летиция, король Филипп VI, принцесса Леонор, инфанта София / Фото: Getty Images

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