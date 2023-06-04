Принцессе Лилибет 2 года: дочь Гарри и Меган празднует день рождения

Герцог и герцогиня Сассекские обычно отмечают семейные дни рождения в частном порядке, последний раз, например, устроили скромную домашнюю вечеринку по случаю 5-летия их сына Арчи – 6 мая.

А вот его сестра принцесса Лилибет праздновала свой первый день рождения на такой же семейной вечеринке, но только в Лондоне. В том году семья приезжала на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II. Праздник для Лили тогда устроили в коттедже Frogmore, где раньше жили Гарри и Меган, а также поделились ее первым официальным портретом.

Принцесса Лилибет и маленькая принцесса Елизавета

Принц Гарри во время своих многочисленных интервью часто говорит о детях. Например, во время разговора с одним из победителей премии WellChild Awards 2022 года Гарри сказал:

"Арчи очень, очень занят. А Лили учится использовать свой голос, и это здорово", - пишет People.

Также в своих мемуарах принц описывал первую встречу Лили с ее прабабушкой королевой Елизаветой II. "Я не мог перестать представлять их с бабушкой. Последний визит. Арчи делает глубокие рыцарские поклоны, его младшая сестра Лилибет обнимает колени монарха. Милейшие дети, — сказала бабушка", - вспоминал Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл на Garden Party в садах Букингемского дворца в 2018 году / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Гарри и Меган дали именно такое имя своей дочери. История имени малышки очень интересная.

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