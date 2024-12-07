Принцессе Нидерландов - 21 год: дворец поделится новыми фотографии наследницы престола

7 декабря принцесса Нидерландов Катарина-Амалия - дочь правящего короля Нидерландов Виллема Александра и его жены королевы Максимы - празднует день рождения. Наследнице престола исполняется 21 год.

По случаю праздника дворец опубликовал новые фотографии принцессы. На этих фото Катарина-Амалия запечатлена на улице в лаконичном и стильном наряде. Фото были сделаны во время традиционной зимней фотосесии в Бегинаже - одном из старейших закрытых дворов Амстердама, построенном в XIV веке.

Катарина-Амалия надела серое свободное пальто от By Malene Birger, свитер от Ralph Lauren, свободные широкие джинсы и завершила лук сумкой от Natan.

Катарина-Амалия Нидерландская / фото: Koninklijk Huis

Катарина-Амалия Нидерландская / фото: Koninklijk Huis

Ранее семья также показывала кадры, на которых они были запечатлены все вместе. На фото можно также заметить двух младших сестер Катарины-Амалии - принцесс Алексию и Ариану.

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

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