Принцессе Шарлотте 7 лет: Кейт и Уильям опубликовали новые фото дочери в честь праздника

Принцессе Шарлотте 7 лет: Кейт и Уильям опубликовали новые фото дочери в честь праздника

2 мая единственной дочери принца Уильяма и герцогини Кейт – принцессе Шарлотте, исполняется 7 лет.

По традиции члены британской королевской семьи в важные даты делятся с публикой новыми снимками. Накануне дня рождения Шарлотты опубликовали и новые фото именинницы. Автором снимков стала ее мама, герцогиня Кембриджская.

Кенсингтонский дворец выпустил две фото с принцессой 1 мая. На одном из снимков девочка запечатлена с кокер-спаниелем Орлой, подаренной ранее семейству братом герцогини – Джеймсом Миддлтоном. Кадры были сделаны в эти выходные, в Норфолке.

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На двух снимках Шарлотта улыбается, запечатлена принцесса на фоне полевых цветов, одетая в синий джемпер поверх белой блузки и брюки, у девочки распущенные длинные волосы, а в руках она держит веточку цветов.

Принцесса Шарлотта / Getty Images

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