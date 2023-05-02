Принцессе Шарлотте 8 лет: Кейт и Уильям поделились новым снимком дочери

По этому случаю Кейт и Уильям в своих аккаунтах в соцсетях опубликовали новый портретный снимок Шарлотты. Фото было опубликовано накануне вечером.

"Поздравляем принцессу Шарлотту с днем рождения! 8 завтра ", - написали вчера Уэльские.

На снимке крупным планом видно, как принцесса Шарлотта широко улыбается в камеру. На ней было летнее белое платье от Trotters в мелкий цветочный принт с воротником. Снимок был сделан принцессой Кейт в Виндзоре в минувшие выходные.

В этом году неделя дня рождения принцессы Шарлотты будет насыщенной. Кейт и Уильям взяли выходной в день рождения дочери и ранее сообщалось, что в связи с этим они пропустят одну из репетиций коронации короля Чарльза III. Ожидается, что Шарлотта присоединится к своим родителям, 9-летнему брату принцу Джорджу и 5-летнему брату принцу Луи на коронации в субботу, когда их дедушка король Чарльз будет коронован в Вестминстерском аббатстве вместе с королевой Камиллой.

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