Принцессе Стефании сегодня 41: люксембургский дворец поделился фото именинницы

Стефания, наследная великая герцогиня Люксембурга, отмечает сегодня, 18 февраля, свой день рождения.

Она является женой наследного великого герцога Люксембурга Гийома, а также матерью его двоих сыновей – Шарля и Франсуа.

Принцесса Стефания Люксембургская / Фото: instagram.com/courgrandducale

Дворец поздравил именинницу с днем рождения, опубликовав подборку фотографий в соцсетях, а также написав:

Принцесса Стефания Люксембургская / Фото: instagram.com/courgrandducale

"С днем ​​рождения!

Принцесса Стефания благодарит вас за все ваши добрые пожелания!", - говорится в подписи к снимкам.

Принцесса Стефания Люксембургская / Фото: instagram.com/courgrandducale

Напомним, недавно иорданская королевская семья делилась радостными снимками со дня рождения принцессы Амины – первенца принцессы Иман, которая появилась на свет 17 февраля.

Принцесса Стефания Люксембургская / Фото: instagram.com/courgrandducale

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