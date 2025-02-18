Принцессе Стефании сегодня 41: люксембургский дворец поделился фото именинницы

Стефания, наследная великая герцогиня Люксембурга, отмечает сегодня, 18 февраля, свой день рождения.
Она является женой наследного великого герцога Люксембурга Гийома, а также матерью его двоих сыновей – Шарля и Франсуа.
Дворец поздравил именинницу с днем рождения, опубликовав подборку фотографий в соцсетях, а также написав:
"С днем рождения!
Принцесса Стефания благодарит вас за все ваши добрые пожелания!", - говорится в подписи к снимкам.
Напомним, недавно иорданская королевская семья делилась радостными снимками со дня рождения принцессы Амины – первенца принцессы Иман, которая появилась на свет 17 февраля.
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