Принцессе Уэльской нашли замену: кто придет на помощь, пока она будет восстанавливаться после операции

Сообщается, что принцесса Йоркская Беатрис будет помогать справляться с королевской нагрузкой после того, как принцессе Уэльской и королю Чарльзу III пришлось отказаться от исполнения своих обязанностей из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщают инсайдеры из дворца. В среду Кенсингтонский дворец и Букингемский дворец объявили, что принцесса Кейт перенесла операцию на брюшной полости в Лондоне, а королю на следующей неделе назначена операция по поводу увеличению простаты.

Обоим членам королевской семьи пришлось очистить свои дневники от запланированных встреч, и, хотя ожидается, что король будет работать в больнице, принцесса Уэльская, вернется к своим королевским обязанностям только после Пасхи.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

После громких заявлений во дворце проводились экстренные совещания о том, как справиться с королевским кризисом. И появилась информация, что Фирма намерена задействовать принцессу Беатрис в работе. Хотя принцесса официально не является работающим членом королевской семьи, она может заменить на время принцессу Уэльскую на важных совещаниях, пишет express.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Официальная должность принцессы Беатрис — государственный советник, и, по словам источника, она будет занимать более высокий пост. По закону каждый монарх привлекает своих государственных советников, которые представляют его или выполняют его обязанности в случае болезни или поездки за границу. В число государственных советников входят супруга монарха и следующие четыре человека в линии преемственности старше 21 года. На данный момент это королева Камилла, принц Уильям, принц Гарри, принц Эндрю и принцесса Беатрис. Очевидно, что Камилла и Уильям и так будут задействованы, а Гарри и Эндрю – нет, из-за скандалов, в которых они оказались замешаны и из-за того, что больше не являются работающими членами семьи. Предполагается, что работы прибавится и у принцессы Беатрис.

Принцесса Беатрис в Давосе / Фото: Getty Images

Сейчас принцесса Йоркская находится на экономическом форуме в Давосе.

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