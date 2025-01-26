Принцессе Уэльской сделали интересное предложение: о чем идет речь

Говорят, что Анна Винтур , главный редактор журнала и самая влиятельная женщина в мире моды, обратилась к принцессе с таким предложением через посредника.

Кейт сможет сама выбирать фотографа, отвечать за выбор одежды и решать, давать ли интервью, пишет Daily Mail. Принцессе предлагают сделать выбор обложек Vogue по всему миру, включая версии для США и Великобритании.

Напомним, Кейт Миддлтн уже снималась для британского Vogue в июне 2016 года в честь 100-летнего юбилея журнала. Тогда она предстала перед объективом известного фэшн-фотографа Джоша Олинса.

Анна Винтур / Фото: Getty Images

"Принцесса прошла долгий путь с той первой обложки. Она мировая икона моды, но она гораздо больше. Ее храбрая борьба с раком и воспитание троих маленьких детей на глазах у общественности делают ее примером для миллионов. Ее история могла бы стать вдохновением для многих женщин, проходящих через то, что пережила она. Она могла бы выбирать, на обложках каких журналов она будет появляться, но Великобритания и США были бы определенно выбраны", - говорит источник.

Напомним, в начале января во время визита в госпиталь Royal Marsden в Челси принцесса Уэльская рассказала, что находится в ремиссии и "с нетерпением ждет плодотворного года".

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

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