Принцессе Уэльской сделали операцию: дворец опубликовал заявление

Офис принца и принцессы Уэльских сообщил, что Кейт не будет исполнять свои обязанности до Пасхи.

Официальное заявление появилось в аккаунтах Кенсингтонского дворца. В нем говорится:

"Ее королевское Высочество принцесса Уэльская вчера была госпитализирована для плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно и ожидается, что она останется в больнице от десяти до четырнадцати дней, прежде чем вернуться домой. Судя по нынешним медицинским рекомендациям, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. И надеется, что общественность поймет ее желание сохранить ее личную медицинскую информацию в конфиденциальности".

Дворец также добавил, что будет предоставлять обновленную информацию о ходе работы Ее королевского Высочества только тогда, когда появится что-то важное, чем можно поделиться.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024

Принцесса Уэльская приносит извинения за то, что ей пришлось отложить запланированные ранее мероприятия. И надеется восстановиться, как можна скорее.

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