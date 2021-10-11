Принцессу Беатрис с мужем и новорожденной дочерью впервые запечатлели на прогулке

Принцессу Беатрис с мужем и новорожденной дочерью впервые запечатлели на прогулке

Принцесса Беатрис впервые была запечатлена фотографами во время прогулки с маленькой дочерью Сиенной и своим мужем Эдоардо Мапелли-Моцци.

Королевскую пару запечатлели папарацци, когда они прогуливались по улицам Лондона, направляясь к своей резиденции в Сент-Джеймсском дворце. Снимки опубликовало издание Daily Mail. Новоиспеченные родители выглядели счастливыми.

На фото 38-летний Эдоардо толкал коляску с дочерью, которая, вероятно, там мирно спала, а 33-летняя Беатрис, одетая в темно-зеленое стеганое пальто от Zara и простые спортивные штаны, шла рядом. Ее волосы были собраны в пучок, прическа выглядела несколько небрежно, но все же берем во внимание, что молодая мама сейчас, наверное, мало спит, и последнее, что ее беспокоит, – это собственный внешний вид.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

Двенадцатая правнучка королевы Елизаветы II родилась 18 сентября 2021 года в больнице Челси и Вестминстере. Роды у Беатрис начались раньше предполагаемого срока. Спустя почти две недели супруги объявили миру, что назвали свою дочь Сиенной Элизабет и объяснили значение имени девочки.

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