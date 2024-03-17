Принцессу Кейт "бросили под автобус": что не так с принцем Уильямом во всей этой истории с фотографией

Дворец и принцессу Уэльскую обвинили в манипуляции так как пользователи соцсетей заметили, что снимок был обработан в фоторедакторе. На следующий день Кейт выступила с официальным заявлением, в котором сказала, что действительно экспериментировала с фотошопом.

Редактор дневника Daily Mail Ричард Иден прокомментировал инцидент и назвал всю эту ситуацию так "принцессу Уэльскую бросили под автобус", а ее муж поступил "не по-джентльменски", возложив на нее "бремя" взять на себя вину за отредактированную фотографию на День матери".

Експерт утверждает, что сотрудники Кенсингтонского дворца повели себя "позорно" после того, как Кейт Миддлтон поделилась заявлением в социальных сетях, принося извинения "за любую путаницу", которую вызвала фотография, опубликованная в воскресенье.

"Мне так грустно и все это очень расстраивает, потому что мне очень жаль Кэтрин", - сказал он в комментарии Джо Элвину и Ричарду Кею. "По сути, она находилась под огромным давлением со стороны людей, говорящих: "Нам нужно фото, мы хотим знать, как она, расскажите нам, как она", и тому подобное. "И наконец она публикует эту фотографию, ее сделал принц Уильям - они ясно дают это понять, когда выпускают фотографию. Это не что-то личное, ее опубликовали сотрудники Кенсингтонского дворца, а потом принцессу "бросили под автобус. Я считаю, что это позорно. Со стороны принца Уильяма очень не по-джентльменски возлагать это бремя на нее. Ради бога, это он сделал фотографию. И дворец ее обнародовал. Так возьмите на себя некоторую ответственность".

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

Ранее мы разбирали, что несколько конспирологических теорий, которые появились в Сети после долгого отсутствия Кейт Миддлтон на публике.

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