Принцессу Уэльскую освистали во время ее публичного выхода: что произошло

Принцесса Уэльская на днях посетила отделение матери и ребенка "Action For Children" в тюрьме и исправительном учреждении для несовершеннолетних правонарушителей HMP Styal в Чешире.

Сообщается, что Кейт подверглась насмешкам со стороны заключенных женской тюрьмы в Чешире.

Кэтрин посещала исправительное учреждение HMP Styal в Уилмслоу, графство Чешир, где размещают молодых правонарушителей и женщин в возрасте от 18 лет и старше. Подразделением руководит благотворительная организация Action for Children, которую принцесса Уэльская представляет в качестве королевского покровителя.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Как пишет Sky News, принцессу Уэльскую во время этого визита освистывали заключенные, которые высунулись из окон своих камер, чтобы посмотреть, как она идет по территории тюрьмы. Издание сообщает, что вслед Кейт кричали: "Нам нужно больше финансирования. Скажите им правду".

В то же время говорят, что Кейт не выглядела смущенной и, проходя мимо, улыбалась, махала рукой и здоровалась с другими заключенными.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Подразделение является специализированным местом для молодых будущих матерей, которые либо отбывают срок, либо находятся под следствием. Заключенные с младенцами живут в отдельной зоне HMP Styal и получают поддержку от обученного тюремного персонала и специалистов по раннему воспитанию с целью поддержания прочных связей между матерью и ребенком.

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