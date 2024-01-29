Принцессу Уэльскую выписали из госпиталя: дворец сделал заявление о состоянии ее здоровья

Две недели назад принцессе Уэльской сделали операцию на брюшной полости. Детали не разглашали, а диагнозом Кейт предпочла не делиться с публикой.

Сегодня Кенсингтонский дворец выпустил официальное заявление о том, что супруга принца Уильяма уже дома.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

"Принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор, чтобы продолжить восстановление после операции. Она делает хорошие успехи. Принц и принцесса хотят сказать огромное спасибо всей команде лондонской клиники, особенно преданному своему делу медперсоналу, за оказанную помощь. Семья Уэльских также благодарна за добрые пожелания, которые они получили со всего мира", — говорится в заявлении.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024

Напомним, Кенсингтонский дворец объявил 17 января, что накануне принцесса Кейт перенесла "плановую операцию на брюшной полости" в лондонской клинике.

"Операция прошла успешно, и ожидается, что она пробудет в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернуться домой для продолжения выздоровления. Исходя из текущих медицинских рекомендаций, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи", - гласило заявление дворца.

В этой же больнице в пятницу прооперировали и короля Чарльза III. Монарха уже должны были выписать, но сообщается, что возникли некоторые нюансы, которые повлекли за собой необходимость остаться в госпитале на еще некоторое время. В пятницу перед своей операцией он проведывал и свою невестку Кейт.

Король Чарльз и принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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