Принцессу Уэльскую засыпали письмами: как отреагировал Букингемский дворец

С тех пор, как Кейт объявила, что проходит лечение, доброжелатели со всего мира принялись писать ей письма с добрыми пожеланиями и присылать открытки.

Люди, которые отвечают за корреспонденцию во дворце говорят, что были сильно тронуты такой любовью и поддержкой общества принцессы Уэльской, которая переживает непростой период. Если в обычную рабочую неделю в Букингемский дворец приходит около тысячи писем, то с момента, когда Кейт объявила миру о своей диагнозе, ее буквально засыпали конвертами с письмами и открытками.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В Daily Mail комментируют, что команде порой было трудно справиться с огромным объемом переписки. Но сотрудники стремятся в конечном итоге ответить всем авторам. Хотя принц и принцесса Уэльские имеют свой личный кабинет в Кенсингтонском дворце, все письма членам королевской семьи обрабатываются придворной почтовой службой.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, принцесса Кейт сообщила в марте, что борется с раком и проходит курс профилактической химиотерапии. А недавно Кенсингтонский дворец комментировал, когда Ее Высочество сможет вернуться к работе.

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