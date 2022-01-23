Принцессы Беатрис и Евгения были лишены охраны после вмешательства принца Чарльза

Принц Гарри пытается вернуть себе полицейскую охрану в Великобритании. Но не только у него ее отобрали.

Недавно стало известно, что герцог Сассекский подал иск о судебном пересмотре решения Министерства внутренних дел, которое ранее запрещало ему лично оплачивать полицейскую охрану его семьи во время пребывания в Великобритании.

Оказывается, не только у Гарри забрали такую привилегию, когда они и Меган Маркл покинули королевскую семью в 2020 году.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Двоюродные сестры Гарри – принцессы Евгения и Беатрис Йоркские были лишены полицейской охраны после вмешательства в этот вопрос принца Чарльза.

Как пишет Mirror в 2011 году принцесса Евгения, понесла огромные расходы на безопасность, когда путешествовала по миру в свой академический отпуск. В опубликованном в то время отчете говорилось, что Евгения потратила более 100 000 фунтов стерлингов из денег налогоплательщиков, исследуя Индию, Америку, Таиланд и Южную Африку. Она сама оплачивала отели и проезд, но огромный счет за безопасность, включая сверхурочные, финансировался налогоплательщиками Великобритании.

Принц Чарльз и принцессы Беатрис и Евгения, а также королева Елизавета II / Getty Images

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Тогда принц Чарльз был вынужден вмешаться в дебаты о финансировании безопасности Беатрис и Евгении после того, как это вызвало скандал за стенами дворца. Но предложение Чарльза не понравилось его брату принцу Эндрю, отцу принцесс Беатрис и Евгении, говорили, он тогда пришел в ярость. Однако сестры все же лишились полицейской охраны. Теперь их охраняют частные агентства.

Отметим, некоторые высокопоставленные члены королевской семьи, в том числе королева Елизавета II, герцог и герцогиня Кембриджские, круглосуточно охраняются полицейскими. В то время как другие, например, принцесса Анна, принц Эдвард и Софи Уэссекские, охраняются полицейскими только во время выполнения официальных обязанностей и обязательств.

Софи Уэссекская и принц Эдвард / Getty Images

Принц Гарри же считает, что его семья не может приехать в Великобританию, поскольку частная охрана не может обеспечить им полную безопасность.

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