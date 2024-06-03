Принцессы Беатрис и Евгения не появятся на балконе дворца в день рождения короля Чарльза: названа причина

Им пророчат больше королевских обязанностей, но мы вряд ли увидим их на параде Trooping the Color.

Принцессы Йоркские Беатрис и Евгения не смогут присоединиться к остальным членам королевской семьи во время ежегодного парада в честь дня рождения монарха, который состоится 15 июня.

Принцессы Евгения и Беатрис / Фото: Associated Press

Букингемский дворец раскроет более подробную информацию о церемонии в четверг, но уже сейчас предполагается, что сестры Йоркские не появятся на балконе дворца вместе со старшими членами семьи, которые работают на корону, сообщает express.co.uk.

Вынос знамени проводится каждый год как официальное мероприятие по случаю дня рождения монарха и считается важным событием в королевском календаре. Уже точно известно, что король Чарльз и королева Камилла примут в нем участие, а вот принцесса Уэльская там не появится.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Также предполагалось, что принцесса Кейт рассматривает возможность неожиданного появления на балконе Букингемского дворца, но достоверно пока что не известно свершится ли это.

Ранее, напомним, королевский эксперт заявил, что Кенсингтонский дворец держит дочерей Сары Фергюсон "на расстоянии вытянутой руки" после того, как они сблизились с принцем Гарри и тем, что дворец якобы назвал "темной стороной". Принцесса Евгения несколько раз прилетала с мужем в Америку и встречалась с Гарри и Меган, а вот Беатрис замечена за этим не была.

Принцессы Евгения и Беатрис, принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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