Принцессы Беатрис и Евгения не появятся на Рождество в Сандрингеме: стала известна причина

Принцессы Беатрис и Евгения не посетят в этом году рождественскую службу в Сандрингеме вместе с королем Чарльзом и его большой семьей.

На днях стало известно, что принц Эндрю и его бывшая жена Сара Йоркская, а также их дочери принцесса Беатрис и ее семья, а также принцесса Евгения и ее семья, не будут присутствовать на ежегодном собрании, устроенном королем Чарльзом в Сандрингеме.

Принцессы Беатрис и Евгения со своим отцом принцем Эндрю / Фото: Getty Images

Рождество они проведут в своем общем доме, Royal Lodge, в поместье, где Эндрю и Сара живут вместе под одной крышей. Их отсутствие на мероприятиях в Сандрингеме, скорее всего, связано с новым скандалом, в который оказался втянут принц Эндрю.

В прошлом году Сара, Эндрю и их дочери присутствовали на ежегодном рождественском шествии в церковь Святой Марии Магдалины и в этот раз согласно изначальным планам должны были остановиться в Wood Farm в поместье Сандрингем, но отказались от участия из-за шумихи, вызванной скандалом. А их дети, видимо, решили поддержать семью, пишет People.

Напомним, за последнее десятилетие сестры Йоркские пропустили только одно Рождество в загородном поместье в Норфолке в 2020 году, во время пандемии коронавируса. Сестры проводили там большинство рождественских праздников на протяжении всей своей жизни, начиная с того времени, когда они были маленькими девочками.

Принц Чарльз и принцессы Беатрис и Евгения с королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

Ранее мы подвели итоги года и рассказали, какие конфузы происходили с королевскими особами в этом году.

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