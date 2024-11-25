Принцессы Беатрис и Евгения обеспокоены состоянием своего отца принца Эндрю: что произошло

Средний сын королевы Елизаветы II отрекся от королевских обязанностей в 2019 году после громкого сексуального скандала, в котором завяз и с тех пор он ведет уединенный образ жизни.

Сегодня принц Эндрю находит утешение в своих внуках – сыновьях принцессы Евгении – Августе и Эрнесте и дочери принцессы Беатрис – Сиенне. Дочери Эндрю привозят ему внуков на выходных и они весело проводят время.

Живет герцог Йоркский в Royal Lodge, доме с 30 спальнями в поместье Виндзор, из которого его вот уже больше года пытается выселить брат король Чарльз.

Royal Lodge / Фото: Getty Images

По данным издания Hello! принцесса Беатриса и принцесса Евгения по очереди проводят выходные со своим отцом, беря с собой детей, чтобы поднять ему настроение.

"Девочки возят внуков к нему в гости почти каждые выходные. Сейчас они проводят с ним гораздо больше времени, чем в последние годы. Они довольно близки со своим отцом, похоже, они относятся к нему очень бережно", - говорит источник.

Принцесса Беатрис сейчас беременна вторым ребенком, так что скоро у принца Эндрю родится еще один внук или внучка.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Нынче повседневная жизнь принца Эндрю сильно отличается от той, которой он наслаждался до того, как в 2019 году отошел от публичной работы из-за неудачной дружбы с Джеффри Эпштейном. Его дневник, когда-то заполненный выходами мероприятиями и путешествиями по миру, теперь пуст, и именно поэтому, как полагают наблюдатели за королевской жизнью, он так цепко держится за Royal Lodge как за константу своей жизни. Семейный дом, который он продолжает делить с герцогиней почти четыре десятилетия после их развода, — это место, где он проводит драгоценное время со своими дочерьми и внуками.

Принцесса Евгения с сыновьями Августом и Эрнестом / Фото: Instagram принцессы Евгении

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