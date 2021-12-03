Принцессы Евгения и Беатрис посетили публичную встречу вместе с мамой

Принцесса Евгения на этой неделе появилась в соцсетях и опубликовала пост в Instagram.

В четверг 31-летняя девушка написала пост об организации Teenage Cancer Trust. Вместе с мамой Сарой Фергюсон и сестрой принцессой Беатрис, которые являются почетными покровителями фонда, они запустили специальное рождественское обращение в помощь новаторской благотворительной организации.

"Какой особенный день встретить таких сильных и стойких молодых людей, которые справляются с пандемией и борются с раком в такое важное время в их жизни", - написала она рядом с серией фотографий с мероприятия, которое прошло на прошлой неделе. "Вместе с мамой и сестрой я приехала поговорить с Эбигейл, Мариам, Эгоном и Эйми и их семьями о том, что у них диагностировали рак во время пандемии, и как преодолеть их диагнозы с помощью замечательных людей из @teenage_cancer, которыми я так горжусь и с гордостью являюсь их Почетным Покровителем".

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Как сообщает Hello!, фонд Teenage Cancer Trust уникален тем, что является единственной благотворительной организацией в стране, которая предоставляет специализированную помощь и поддержку этим молодым людям, когда они больше всего в этом нуждаются.

Стоит отметить, что обе принцессы прекрасно выглядели. Евгения надела более яркое платье-миди, а ее сестра Беатрис была в черном наряде. Мама принцесс – 61-летняя Сара Фергюсон – была в кейп-пальто и короткой юбке.

Принцесса Евгения, принцесса Беатрис и Сара Йоркская / Getty Images

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