Принцессы Евгения и Беатрис с мужьями приехали на рождественский обед короля Чарльза

Сестры Йоркские приехали на праздничный обед короля Чарльза в Букингемский дворец.
Принцесса Евгения прибыла на автомобиле со своим мужем Джеком Бруксбэнком, который был за рулем, а на заднем сиденье сидел, похоже, старший сын супругов Август в красной шапке Санты.
Ее сестра принцесса Беатрим, которая сейчас беременна вторым ребенком, прибыла со своим мужем Эдоардо Мапелли-Моцци. Беатрис выглядела радостной и улыбалась, когда ее фотографировали папарацци.
Также папарацци, которые дежурят возле Букингемского дворца удалось сфотографировать королеву Камиллу и короля Чарльза, они, похоже, ехали на разных машинах.
Мероприятие во дворце организовывается монархом в честь предстоящего Рождества. На обеде традиционно присутствует более широкий круг семьи, которых не приглашают в Сандрингем.
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