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Принцессы тоже мерзнут: стильные зимние образы леди Дианы

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Принцессы тоже мерзнут: стильные зимние образы леди Дианы

Принцесса Диана / Getty Images

Принцесса Уэльская на протяжении десятков лет остается любимицей миллионов и иконой моды.

Особенно, активно о Диане и ее стиле заговорили в последние годы, после выхода сериала "Корона" и на волне ностальгии по ретро, и возрождении некоторых трендов из моды 80-х.

Диана любила яркие вещи и стильной оставалась даже зимой. Особо запомнились ее горнолыжные костюмы, которые она носила во время отдыха с семьей. Эти луки она дополняла интересными шапками, серьгами и часто макияжем, поэтому даже рассекая на лыжах оставалась иконой стиля.

Предлагаем взглянуть на яркие образы, ведь они могут послужить вдохновением для любой из нас этой зимой.

Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Getty Images
Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Getty Images
Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Getty Images
Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Getty Images
Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Getty Images
Принцесса Диана / © Getty Images
Принцесса Диана / Getty Images

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