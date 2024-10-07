Принцессы в реальной жизни: инфанта Елена была запечатлена папарацци на пристани

Старшая дочь короля Испании Хуан Карлоса I и королевы Софии, а также сестра ныне правящего короля Филиппа VI, не часто появляется в светском обществе, но ее часто можно увидеть на пристани.

Инфанта Елена, герцогиня Луго, была запечатлена во время высадки на пристани для яхт в Санхенхо. Можно увидеть, как выглядит принцесса в повседневной жизни.

Елена была одета в черные штани и синюю спортивную кофту, у нее на голове была бейсболка, а волосы она собрала в низкий хвост большой красной резинкой. В ушах у Елены были жемчужные серьги, на запястье браслет и несколько золотых перстней на мизинцах.

Инфанта Елена / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали вам новый образ королевы Летиции – жены короля Филиппа VI, она вернулась к любимым осенью брючным костюмам и обуви на каблуках.

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