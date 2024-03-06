Принцессы в реальной жизни: инфанту Елену папарацци запечатлели в Мадриде

Инфанту Елену запечатлели, когда она прибыла в часовню Фернандо Гомеса-Асебо в похоронном бюро Парсеса Ла-Пас, 2 марта 2024 года в Мадриде. Женщина была одета в короткую черную куртку и прямые черные брюки, была в черных кроссовках и черной шляпе на голове.

Похоже, сестра короля подстригла каре, также у нее на шее был виден шарф, а в ушах - золотые серьги. Елена была одна, без своей семьи.

Инфанта Елена / Фото: Getty Images

В прошлом месяце инфанта Елена попала под прицел папарацци, когда направлялась на другое, более радостное событие – свадьбу. Сестра короля не ведет светский образ жизни, но фигура она узнаваемая, поэтому папарацци не упускают возможности сделать с ней новые кадры.

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