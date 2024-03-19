Принцессы в реальной жизни: инфанту Елену с отцом экс-королем запечатлели на лодке

Испанская принцесса Елена ведет весьма скромный образ жизни и редко появляется в светском обществе. Впрочем, она и ее младшая сестра принцесса Кристина не являются членами семьи, которые исполняют королевские обязанности.

Это что-то вроде Зары Тиндалл и принцесс Йоркских, если сравнивать с британской королевской семьей. Иногда обе инфанты Елена и Кристина появляются на каким-то семейные публичных мероприятиях, но могли бы этого не делать, так как не работают на корону.

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

Зато инфанта Елена часто попадает под прицел фотографов в компании своего отца – 86-летнего короля Хуан Карлоса I. На днях их запечатлели во время посадки на пристань в Санхенхо, в Испании.

Инфанта была одета в спортивный костюм, солнцезащитные очки с зеркальными линзами и красную бейсболку. Фотографы сделали фото, как Елена направлялась на лодку, а также, как делала фото своему отцу.

Принцесса Елена с отцом Хуан Карлосом I / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали выход принцессы Елены на красную дорожку. Она посетила светскую церемонию в Мадриде, посвященную корриде.

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