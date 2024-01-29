Принцессы Йоркские нарвались на критику: за что досталось сестрам Беатрис и Евгении

Пока принцесса Уэльская и король Чарльз III заняты своим здоровьем, а принц Уильям отложил королевские дела в пользу своей семьи, работать на монархию буквально некому.

Сестер Йоркских критикуют за то, что они не выразили желания взять на себя больше обязанностей. И хотя сообщалось, что вероятно одна из принцесс заменит на некоторое время принцессу Кейт, официально дворец этого не подтверждал.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Прошедшие две недели работу на себя взяли королевская принцесса Анна, герцог и герцогиня Эдинбургские, а также Кентские и Глостерские – старшие члены семьи.

Королевский автор Виктория Арбитер считает, что было бы чудестно, чтобы Беатрис и Евгения приобщились к работе на корону:

"Как единственные кровнорожденные принцессы своего поколения, было бы чудесно, если бы Беатрис и Евгения взяли на себя больше ответственности. Но ни одна из них не выразила желания сделать это", - сказала эксперт, пишет express.

Отметим, король Чарльз III также стремится сохранить более урезанную монархию.

Принцесса Евгения, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Напомним, сегодня стало известно, что принцесса Уэльская была выписана из лондонской больницы и теперь будет восстанавливаться дома в Виндзоре. На публике мы увидим ее не раньше Пасхи.

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