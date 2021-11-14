Чарльзу 73: представлен новый официальный портрет принца Уэльского

Сегодня свое 73-летие празднует принц Уэльский Чарльз.

По этому поводу было выпущено новое портретное фото сына королевы Елизаветы II, которое было сделано в его доме Хайгроуве в Глостершире еще летом.

Будущий король выглядит шикарно в синем костюме в тонкую полоску, светло-голубом галстуке, с платком, который виднеется из нагрудного кармана и с пурпурным цветком на лацкане. На мизинце у принца его фирменный перстень на котором изображен его собственный геральдический знак. Запечатлен Чарльз на скамейке на фоне зеленых садов своего дома.

Принц Чарльз / Getty Images

Вчера принц Чарльз вместе с супругой Камиллой и другими членами семьи посетили Фестиваль памяти в Королевском Альберт-холле. Ежегодный Фестиваль памяти проводится Британским королевским легионом и посвящен людям, погибшим в результате конфликта.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Getty Images

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