Принцу Чарльзу и герцогини Камилле подарили известную украинскую марку о российском военном корабле

Принц Чарльз и его супруга Камилла три дня находились в туре в Канаде, организованном в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Во время визита в Оттаву наследник британского престола и его жена встретились с украинцами и послом Украины в Канаде Юлией Ковалив. От украинского общества принц Уэльский получил в подарок популярную украинскую марку о российском военном корабле.

Камилла, герцогиня Корнуольская, принц Чарльз и Юлия Ковалев / Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

"Визит королевской семьи в нашу общину — это важный знак солидарности с украинцами в защите нашей государственности и независимости. Мы благодарны за беспрецедентную поддержку Украины Великобританией, Канадой и странами Содружества наций в противостоянии российской агрессии. Большая честь от имени Президента Украины и украинского народа передать подарок Его Высочеству принцу Чарльзу известную марку "Укрпочты" о российском военном корабле, которая стала символом несокрушимости духа украинцев, воли к победе и благодарности за поддержку нашим партнерам. В то время как храбрые украинские военные защищают наш дом – Украину, многие наши граждане, нашли убежище в Канаде, Великобритании и других странах Содружества. Поблагодарила принца за поддержку украинцев в эти сложные времена", — написала посол Украины в Канаде Юлия Ковалив в Facebook.

Украинская марка / Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

Камилла, герцогиня Корнуольская, и принц Чарльз / Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

Камилла, герцогиня Корнуольская, и принц Чарльз / Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

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