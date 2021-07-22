Принцу Джорджу 8: Кейт и Уильям поделились новым фото своего сына

Сегодня наследнику британской короны - старшему сыну принца Уильяма и герцогини Кембриджской - принцу Джорджу - исполняется восемь лет.

По этому случаю королевская пара опубликовала в своем аккаунте в Instagram новое портретное фото именинника. Сообщается, что кадр был сделан герцогиней Кембриджской ранее в этом месяце в Норфолке.

На фото принц Джордж одет в полосатую футболку-поло от John Lewis & Partners, а также темно-синие шорты. Мальчик широко улыбается на камеру.

Принц Джордж / Getty Images

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Как будут праздновать этот день Кейт и Уильяма не сообщалось, но, вероятнее всего, герцогиня Кембриджская по традиции сама испечет торт для сына. Возможно, в сад Кенсингтонского дворца пригласят одноклассников и друзей принца, как это было на шестилетие Джорджа. Но, это не точно.

А вот так принц Джордж выглядел в первый день своей жизни. Мальчик появился на свет 22 июля 2013 года в госпитале Святой Марии в Лондоне.

Принц Джордж / Associated Press

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Принц Джордж Кембриджский (42 фото)

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