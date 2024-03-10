Принцу Эдварду 60: король Чарльз III присвоил брату особенный Орден, а дворец поделился фото именинника

В честь праздника король Чарльз III принял младшего брата в шотландский Орден Чертополоха. Из членов королевской семьи там состоят только Чарльз, его супруга королева Камилла, сестра принцесса Анна и сын короля – принц Уильяма. Теперь к ним присоединится и принц Эдвард.

Назначение стало подарком Чарльза младшему брату. Назначения в орден — высшую награду в Шотландии — полностью являются личным подарком короля и не требуют совета премьер-министра.

Также в соцсетях королевской семьи поздравили принца Эдварда с юбилеем и опубликовали новые фотографии.

"По случаю 60-летия герцога Эдинбургского Его Величество король любезно назначил Его Королевское Высочество членом Древнейшего и Благороднейшего Ордена Чертополоха.

Герцог присоединяется к 16 рыцарям и дамам, королеве, королевской принцессе и герцогу Ротсейскому (принцу Уильяму) в качестве королевских рыцарей Чертополоха, высшей награды Шотландии", - гласит подпись под фотографией Эдварда, на которой он запечатлен вместе с собаками.

Напомним, несколько дней назад Софи и Эдвард посетили Лидс, где на стадионе Хедингли принц Эдвард разрезал торт в честь своего 60-летия.

Принц Эдвард и герцогиня Софи / Фото: Getty Images

Супурги побывали на церемонии вручения наград Community Sport and Recreation Awards, где герцогиня Эдинбургская выступила с речью, в которой сказала, что Эдвард является "лучшим из отцов, самым любящим из мужей, и до сих пор ее лучшим другом", и сказала, что она "так гордится тем человеком, которым он является".

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