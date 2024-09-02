Принцу Габриэлю исполнилось семь лет: шведская принцесса София поделилась фото сына

31 августа среднему сыну принцессы Швеции Софии и ее мужа принца Карла Филиппа исполнилось 7 лет.
Принц Габриэль родился в больнице Дандерюд в 2017 году. Он стал вторым сыном пары и получил имя Габриэль Карл Вальтер, герцог Даларнский.
В день его семилетия принц и принцесса поделились новым снимком именинника.
"Сегодня нашему любимому Габриэлю исполняется 7 лет!", - написали его родители, сопроводив подпись сердцем.
Напомним, у принцессы Софии и принца Карла Филиппа трое сыновей. Кроме Габриэля они воспитывают старшего Александра и младшего Джулиана.
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