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Принцу Габриэлю исполнилось семь лет: шведская принцесса София поделилась фото сына

Принцу Габриэлю исполнилось семь лет: шведская принцесса София поделилась фото сына

Принцесса София и принц Габриэль / Фото: Getty Images

31 августа среднему сыну принцессы Швеции Софии и ее мужа принца Карла Филиппа исполнилось 7 лет.

Принц Габриэль родился в больнице Дандерюд в 2017 году. Он стал вторым сыном пары и получил имя Габриэль Карл Вальтер, герцог Даларнский.

В день его семилетия принц и принцесса поделились новым снимком именинника.

"Сегодня нашему любимому Габриэлю исполняется 7 лет!", - написали его родители, сопроводив подпись сердцем.

Напомним, у принцессы Софии и принца Карла Филиппа трое сыновей. Кроме Габриэля они воспитывают старшего Александра и младшего Джулиана.

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