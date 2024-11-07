Принцу Гарри грозит депортация из США: что об этом известно и причем тут Дональд Трамп

Ранее сообщалось, что Трамп уже предупреждал герцога Сассекского о том, что тот не получит никаких особых привилегий в Америке. Трамп критиковал принца Гарри с тех пор, как тот покинул Великобританию в 2020 году и переехал в Америку, обвинив его в "непростительном предательстве" его покойной бабушки королевы Елизаветы II.

О королеве Елизавете II Трамп, к слову, отзывался хорошо, чего не скажешь о том, что говорила монарх о президенте США.

Королева Елизавета II и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Напомним, в марте 2024 года Трамп предположил, что принц Гарри может быть депортирован из США, если в заявлении на визу не будет указано, что он употребляет наркотики, пишет Daily Mail. Информацию о том, что Гарри употреблял наркотики он сам опубликовал в своей книге "Запасной".

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Ранее королевские эксперты даже предложили Сассекским продумать «запасной план» относительно того, где они могли бы жить, если Трамп станет 47-м президентом (а на выборах в США, который прошли 5 ноября, он набрал больше голосов и уже провозгласил себя таковым) и решит выгнать принца из штатов. Недавно также стало известно, что Сассекские купили дом в Португалии, который, возможно, и станет их новым постоянным местом жительства в случае, если из США им таки придется переезжать.

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