Принцу Гарри и его жене подарили особый сувенир для их детей – Арчи и Лили

С Invictus Games принц Гарри и Меган Маркл привезут сувениры для своих детей.

Герцогу Сассекскому вручили комплект фирменных футболок от сборной Нигерии, когда они посетили мероприятие по баскетболу на инвалидных колясках в Ванкувере. Помимо футболок для Гарри и Меган, они также получили зеленые футболки с надписями "Арчи" и "Лилибет" - для двоих детей пары.

"Мы сделали одну для него, одну для М и для детей", — рассказал журналу People менеджер нигерийской команды Деррик Коббина. "Они сказали, что будут рады их видеть. Меган была очень, очень рада".

Принц Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

Напомним, что у герцогини Сассекской, родившейся в Калифорнии, есть нигерийские корни, о которых она рассказала в октябре 2022 года. Она исследовала и узнала больше об этой связи, когда они с Гарри посетили Нигерию в мае 2024 года.

Ранее мы показывали вам один из стильных образов в оливковом свитере и юбке в рубчик, в котором герцогиня Меган появилась на "Играх" 2025 года.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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