Принцу Гарри нашли замену: кто вместо него принимает участие в рождественской королевской традиции

Ранее в рождественский период принцы Уильям и Гарри всегда играли в футбол в Сандрингеме. Но с тех пор, как герцог Сассекский сложил с себя королевские обязанности, эту традицию пришлось прервать.

В этом году принц Джордж впервые принял участие в традиционном праздничном королевском футбольном матче на Рождество, заменив своего дядю принца Гарри.

Сообщается, что принц Уильям и его старший сын принц Джордж создали потрясающий дуэт во время предрождественского матча, порадовав зрителей своим первым совместным появлением на поле, пишет express.co.uk.

Принц Уильям и принц Гарри играли в футбол в Сандрингеме в 2015 году / Фото: Getty Images

Футбольный матч состоялся между работниками поместья Сандрингем и жителями деревни. А принцесса Кейт, принцесса Шарлотта и принц Луи болели за команду Уильяма и Джорджа среди других зрителей матча.

Отметим, принц Уильям часто берет с собой старшего сына на матчи своей любимой футбольной команды "Астон-Виллы" и является покровителем Английской футбольной ассоциации.

Принц Уильям и принц Джордж на "Евро-2024" / Фото: Associated Press

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