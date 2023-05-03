Принцу Гарри не нашлось места на красной дорожке: представлены новые восковые фигуры Чарльза, Кейт и Уильяма

На снимках мы видим новые фигуры самого короля Чарльза, он в сером костюме, розовой рубашке и с фиолетовым галстуком. Также рядом с ним фигуры двоих его сыновей – принцев Уильяма и Гарри. Они оба одеты в синие костюмы. Рядом с Уильямом - принцесса Уэльская Кэтрин, она в белом платье, туфлях-лодочках, а в руках держит клатч.

Восковые фигуры короля Чарльза III, принца Уильяма, принца Гарри и принцессы Кейт / Фото: Associated Press

В преддверии коронации в эти выходные музей провел специальную церемонию возле здания королевы Виктории в Сиднее, чтобы продемонстрировать новую фигуру короля Чарльза. Королевские поклонники отметили, что фигура Меган Маркл, супруги принца Гарри, отсутствовала, и, вероятно, это связано с тем, что герцогиня Сассекская не приедет на коронацию короля 6 мая.

Фигура принца Гарри также была немного отодвинута в сторону от красной ковровой дорожки. Младший сын Чарльза приедет на коронацию всего на несколько часов и не будет иметь каких-то важных задач на ней.

Восковые фигуры короля Чарльза III, принца Уильяма, принца Гарри и принцессы Кейт / Фото: Associated Press

Напомним, журналист и писатель Омид Скоби, автор биографии Меган и Гарри, ранее подтвердил, что день рождения их сына Арчи, который выпадает на 6 мая, стал тем фактором в решении пары, из-за чего Меган не будет присутствовать на коронации. Так что это будет довольно быстрая поездка в Великобританию для Гарри, и долго страдать в окружении ненавистных родственников ему не придется.

Восковые фигуры короля Чарльза III, принца Уильяма и принцессы Кейт / Фото: Getty Images

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