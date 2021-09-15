Принцу Гарри сегодня 37: десять фактов из биографии любимого внука королевы Елизаветы II

Сегодня 37 лет исполняется британскому принцу Гарри.

Младший сын принца Чарльза Уэльского и принцессы Дианы родился 15 сентября 1984 года. Читайте несколько интересных фактов из биографии любимого внука королевы Елизаветы II.

Принц Гарри / Associated Press

1.Принц Гарри родился в госпитале Святой Марии в Паддингтоне, центральном районе Лондона, там же родился и его старший брат Уильям (а также дети Уильяма и герцогини Кембриджской – принцы Джордж и Луи, и принцесса Шарлотта). До этого момента дети в королевской семье рождались во дворце, а не в госпитале.

Принц Гарри с семьей / Associated Press

2.Мама Гарри – принцесса Диана настояла на том, чтобы ее сыновья обучались в школе со сверстниками, а не были на домашнем обучении, как это было принято ранее в королевских семьях. Поэтому Гарри посещал детский сад, а потом и школу Уэзерби в Лондоне, а с 1992 года присоединился к принцу Уильяму и стал учеником школы Ладгроув в Беркшире, где проучился следующие пять лет.

Принц Гарри / Associated Press

3.Мама принца Гарри погибла в автокатастрофе, когда ему было 12 лет. Это сильно повлияло на мальчика. В подростковом возрасте и позже Гарри считали "шальным ребенком", который увлекался алкоголем и курил марихуану.

4.После школы Гарри поступил в Итонский колледж, который окончил в июне 2003 года с отрицательной оценкой по географии. Потом взял академический отпуск на год и отправился путешествовать в Австралию и Африку.

Принц Гарри с мамой Дианой / Associated Press

5.В юности Гарри увлекался игрой в регби.

6. Закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте, получив звание второго лейтенанта. Служил в Афганистане, в качестве авиационного наводчика.

7.В 34 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, с которой прожил в королевской семье два года. В январе 2020 года супруги объявили о своем желании покинуть королевскую семью, переехать жить в Канаду и сложить с себя полномочия старших членов семьи. Они также отказались от финансирования. Королева Елизавета II удовлетворила просьбу внука и его жены.

8. У Гарри и Меган есть сын Арчи, он не носит никаких титулов (родители отказались от них, когда мальчик родился). Сейчас семья живет в личном особняке в Лос-Анджелесе. В июне 2021 года у пары родилась дочь Лилибет Диана.

Принц Гарри и Меган / Associated Press

9. У принца Гарри очень теплые отношения с его двоюродной сестрой – принцессой Евгенией. Ходят слухи, что, живя в Америке принц больше всего скучает по общению с ней, а не с родным братом Уильямом.

10. Принц Уильям не поддержал Гарри в желании быстрее жениться на Меган Маркл из-за чего их отношения стали более холодными, чем прежде. Лучший друг Гарри тоже советовал ему не торопиться со свадьбой.

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