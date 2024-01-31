Принцу Хашиму – 19: королева Рания трогательно поздравила сына с днем рождения

Принц Хашим родился 30 января 2005 года в день, когда его отец король Абдалла праздновал свой собственный 43-й день рождения.

В своем Instagram королева Рания опубликовала фото принца Хашима и написала:

"Я помню этот день, как будто он был вчера! Я была очень рада, когда ты пришел в нашу жизнь… и ты до сих пор приносишь мне счастье каждый день. С днем ​​рождения".

В этот же день Рания поздравила и своего дорогого супруга Абдаллу с днем рождения, опубликовав в соцсети совместное фото.

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