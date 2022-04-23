Принцу Луи 4 года: герцог и герцогиня Кембриджские показали новые официальные фото младшего сына

В честь семейного праздника Уильям и Кейт показали новые портреты своего младшего сына.

23 апреля младшему сыну герцога и герцогини Кембриджских Луи исполнилось четыре года. По случаю дня рождения мальчика, семья опубликовала в соцсетях новое фото принца, которое лично сделала герцогиня Кэтрин на пляже в Норфолке в начале этого месяца.

На фото радостный Луи бегал по пляжу босиком, в рубашке, джемпере и шортах. Со дня рождения каждого своего ребенка, Кэтрин делает их официальные снимки лично, фотография - это ее давнее хобби.

Также стало известно, что принц Луи будет посещать детский сад Willcocks в Лондоне, куда также ходят его старший брат и сестра.

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