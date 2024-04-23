Принцу Луи 6 лет: Кейт и Уильям поделились новым фото именинника

Королевские поклонники уже было подумали, что принц и принцесса решили не делиться в этом году новым снимком своего сына, то ли в связи с тем, что в семье сейчас есть дела поважнее, то ли из-за скандала, связанного с фотошопом и фотографией, сделанной Кейт ко дню матери ранее в этом году.

Но, к счастью, портретным фото 6-летнего Луи таки решили поделиться. И сделала его тоже принцесса Уэльская, о чем сообщили в подписи. Запечатлен Луи лежа на зеленой лужайке, в клетчатой рубашке и шортах, он улыбается в камеру и заметно, что у него нету нескольких молочных зубов.

"С шестилетием, принц Луи!

Спасибо за все добрые пожелания сегодня", - гласит подпись под фотографией. И добавлено, что автор фото – принцесса Уэльская.

Напомним, ранее мы собрали для вас десять интересных фактов о принце Луи. А также спешим сообщить, что на следующей неделе Кейт и Уильям отпразднуют тринадцатую годовщину свадьбы.

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