Принцу Луи скоро 6: Кейт и Уильям стоят перед важным решением

В следующей месяце младший ребенок принца и принцессы Уэльских – принц Луи – отпразднует шестой день рождения.

Ранее Кейт и Уильям всегда делились фотографиями своих детей в их дни рождения. Но с момента скандала, связанного со снимком, который принцесса Уэльская обработала в фоторедакторе, появилось мнение, что публике могут больше никогда не показать фото детей пары.

Кейт и Уильям Уэльские с тремя детьми - Джорджем, Шарлоттой и Луи / Фото: Associated Press

Сейчас принцу и принцессе Уэльским предстоит принять важное решение накануне шестого дня рождения их младшего сына принца Луи, которому 23 апреля исполнится 6 лет.

По данным источников, Кэтрин и Уильям все еще планируют выпустить фотографию к шестому дню рождения их сына так как это ежегодная традиция, установленная королевской семьей.

Принцесса Кейт и сыном принцем Луи / Фото: Associated Press

Принцесса Кейт – фотограф-любитель и известна тем, что сама часто фотографирует своих детей для семейного альбома. Не редко этими снимками Уэльские потом делятся в важные даты. Однако после того, как очередная такая фотография, которую сделал принц Уильям, наделала столько шума, эксперты говорят, что традиция может оборваться.

Королевские поклонники все же настроены оптимистично и уверенны, Кейт не перестанет публиковать фото, даже после такого громкого скандала.

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