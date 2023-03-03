Принцу Оскару исполнилось 7: шведская королевская семья поделилась новыми снимками

Дети кронпринцессы Швеции Виктории и кронпринца Даниэля празднуют свои дни рождения с разницей всего в неделю. 2 марта принцу Оскару исполнилось 7, по этому случаю дворец поделился новыми фото.

В Instagram королевского дворца был опубликован новый снимок принца Оскара. Он запечатлен с домашним питомцем на руках. Одет в серый джемпер и джинсы. Мальчик сидит на светлом диване у окна.

На втором снимке Оскар запечатлен уже с сестрой принцессой Эстель, ей 23 февраля исполнилось 11 лет. Кадры были сделаны фотографом Линдой Брострем в доме Виктории и Даниэдя в замке Хага за пределами Стокгольма.

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На втором снимке брат и сестра сидят спиной к спине на лестнице и улыбаются в камеру. Внешне дети кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля очень похожи. Юная Эстель была одета в светлый джемпер в сочетании с черно-белой твидовой юбкой и белыми колготками в тон, а обута в черные балетки. Девочка является второй в линии наследования на престол после своей матери Виктории.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

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