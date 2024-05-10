Принцу Шарлю Люксембургскому 4 года: семья поделилась новыми фото именинника

Старшему сыну принца Люксембурга Гийома и его супруги принцессы Стефании – принцу Шарлю – исполняется сегодня четыре года.

В честь праздника в Instagram супруги поделились новым фото именинника. На снимках маленький принц запечатлен сам, со своими родителями, а также с младшим братом Франсуа.

"С днем рождения, принц Шарль!", - написано в подписи под снимками.

Напомним, принц Шарль появился на свет 10 мая. 36-летняя принцесса Стефания рожала первенца в родильном доме великой княгини Шарлотты в 2020 году. 19 сентября того же года состоялась церемония крещения принца Шарля Люксембургского в монастыре Аббатстве Сен-Морис и Сен-Мавр Клерво.

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В 2023 году принцесса Стефания родила второго сына - Франсуа Анри Луи Мари Гийома.

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