Принцу Уильяму на садовой вечеринке вручили очень особенный подарок для его сына Луи

Принц Уэльский на днях посетил garden party в Букингемском дворце, где пообщался с гостями.

Несмотря на дождливую погоду людей, желающих пообщаться с членами королевской семьи, собралось много. Среди гостей, присутствовавших на вечеринке, была начинающая писательница Роуэн Адерин, член команды Homewards, центра в Ньюпорте, занимающегося искоренением бездомности.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Адерин, которая раньше была бездомной, вручила Уильяму копию детской книги, написанной ею о мальчике по имени Джек, который оказался без дома. Она с гордостью сказала принцу, что книга, которую ему подарили, была "одной из десяти в мире", пишет express.co.uk.

Принц Уэльский ответил: "Это здорово, так вдохновляюще. Я прочитаю это Луи сегодня вечером перед сном", - пообещал гордый отец.

Принц Уильям и писательница Роуэн Адерин на садовой вечеринке

Напомним, скоро принц Уильям отправится в первую заграничную поездку. Эксперты считают, что это хорошие новости так как его жена Кейт, вероятно, чувствует себя лучше.

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