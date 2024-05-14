Принцу Уильяму передали один особенный подарок для Кейт: что это было

Король Чарльз III назначил старшего сына и своего наследника на эту должность во время церемонии 13 мая.

Король Чарльз III и принц Уильям / Фото: Associated Press

Но, как это не парадоксально, в центре внимания всего мероприятия оказалась жена Уильяма – принцесса Кейт. Во время визита Уильяму передали некоторые подарки для Кэтрин, которая пока что не может исполнять свои королевские обязанности из-за болезни.

Принцу Уэльскому вручили накидку из тартана от Центра армейской авиации для Кейт, шарф для него и деревянные вертолеты для их троих детей, сообщали королевский корреспондент Ребекка Инглишь в своем блоге на X.

Отметим, отсутствие на церемонии принцессы Уэльской было ожидаемым, поскольку Кейт еще не вернулась к королевским обязанностям после объявления о своем диагнозе рака в марте и продолжает проходить лечение. Но это не помешало персоналу армейской авиации напомнить о принцессе, которая превратила тартан в предмет королевской моды.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Кроме того, что принц Уильям получил подарки для своей семьи, он также провел встречу, ознакомившись с работой армейской авиации и проверив учебные и боевые самолеты после отъезда короля Чарльза III.

А в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram опубликовали фотоотчет.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто будет заменять принцессу Кейт на королевских мероприятиях летом.

Читайте также: