Принцу Уильяму передали трогательное послание для Кейт: о чем оно было

Принц Уэльский посетил мероприятие в Бирмингеме. Визит состоялся буквально на следующий день после того, как его супруга принцесса Кейт посетила клинику в Лондоне, где проходила лечение от рака в прошлом году.
Принц Уильям был представлен в качестве покровителя Колледжа парамедиков и посетил первую конференцию по неотложной помощи и интенсивной терапии в Бирмингемском конференц-центре.
Во время визита Уильям провел много времени общаясь с сотрудниками скорой медицинской помощи со всей страны о текущих программах обучения, использовании дронов и времени ожидания в больнице.
Трейси Николс, генеральный директор Колледжа фельдшеров, с радостью передала свои наилучшие пожелания принцессе Кейт после недавних новостей о том, что ее рак сейчас находится в стадии ремиссии.
Она сказала будущему королю: "Я хочу сказать, как мы рады слышать о Ее королевском Высочестве, и передать ей наши наилучшие пожелания", цитирует ее слова express.co.uk.
Принц Уильям также выступил с речью о своей новой роли покровителя.
"Я очень рад выступать здесь в качестве нового покровителя Колледжа парамедиков и иметь возможность принять участие в вашей первой конференции по неотложной помощи и интенсивной терапии. Спасибо всем, кто сделал это событие возможным. Парамедики и сотрудники экстренных служб, которых часто называют "швейцарским армейским ножом" передовой медицинской помощи, легко адаптируются, обладают многопрофильными навыками и, что особенно важно, умеют работать в условиях давления. Это давление было мне слишком хорошо знакомо, когда я был пилотом поисково-спасательной службы Королевских ВВС и санитарной авиации Восточной Англии", - сказал наследник престола.
Напомним, после визита Кейт в Royal Marsden Hospital они с принцем Уильямом также объявили важную новость.
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