Принцу Уильяму передали трогательный подарок для принцессы Уэльской

Принц Уэльский вернулся к исполнению своих королевских обязанностей после некоторого перерыва.

В последний день зимы Уильям посетил синагогу Западной Мраморной арки в Лондоне. Он приехал, чтобы побеседовать с молодыми послами Образовательного фонда Холокоста, которые выступают против ненависти и антисемитизма.

Во время визита принцу Уэльскому передали букет цветов и что-то в пакете для его супруги Кэтрин, которая находится на больничном после проведенной ей операции на брюшной полости в январе 2024 года.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Также во время встречи Уильям побеседовал с 94-летней Рене Солт, пережившей Холокост. А раввин Дэниел Эпштейн показал принцу Уэльскому Свиток Торы 17-го века.

Рене Солт и принц Уильям / Фото: Associated Press

Посещая синагогу наследник престола сказал: "Антисемитизму нет места в обществе. В обществе нет места предрассудкам. Я говорил это раньше и скажу еще раз. И Кэтрин, и я крайне обеспокоены ростом антисемитизма, о котором вы, ребята, говорили сегодня утром, и мне очень жаль, если кому-то из вас пришлось столкнуться с этим. Вот почему я здесь сегодня, чтобы успокоить вас".

Принц Уильям и раввин Дэниел Эпштейн / Фото: Associated Press

Напомним, на днях Кенсингтонский дворец прокомментировал самочувствие Кэтрин, принцессы Уэльской.

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