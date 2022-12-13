Принцы Гарри и Эндрю больше не у дел: у короля Чарльза III появились новые государственные советники

Принцесса Анна и принц Эдвард теперь могут заменить своего брата короля Чарльза III. Они официально стали государственными советниками монарха.

Теперь 72-летняя королевская принцесса и ее младший брат 58-летний принц Эдвард могут выполнять конституционные обязанности своего старшего брата короля Чарльза III, если он находится за границей или нездоров.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Законопроект о государственных советниках получил королевское одобрение и стал законом на следующий день. Согласно законодательству, Анна и Эдвард теперь являются пожизненными государственными советниками Чарльза III.

Законопроект был представлен в британском парламенте и ускоренно рассмотрен обеими палатами, чтобы избежать потенциальной "неловкой конституционной проблемы" с участием принца Эндрю и принца Гарри, сообщает BBC.

Король Чарльз III и принц Эндрю / Фото: Associated Press

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Должность государственного советника обычно принадлежит супруге суверена, за которой следуют первые четыре человека в очереди на престол старше 21 года. В настоящее время это королева Камилла, принц Уильям, принц Гарри, принц Эндрю и принцесса Беатрис (дочь принца Эндрю).

Но, поскольку принцы Гарри и Эндрю больше не являются высокопоставленными членами королевской семьи, парламент счел целесообразным расширить список людей, которые могут заменять короля, включив в него принцессу Анну и принца Эдварда.

Король Чарльз и принц Эдвард / Фото: Associated Press

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